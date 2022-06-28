وسطمدينة «ناشرات الفل» وسفوحها«صبيا» المغسولة بالعبق والتاريخوالسهل الأفيح لجبال السرواتوُلد أديب وإخوته الـ9وفيالثلث الأول للأربعينات الميلاديةتيتم مبكراً برحيل أمهعند الثانية لعمره الزاهيفميَّزه أبوه لحساسيته وشفافيتهوعندمرحلة خصبة من حياتهحين كان في «الابتدائية»أرسله والده إلى خالهفي بيروت لتعلم «الإنجليزية»..***الأديب الراحلعلوي طه الصافيالكاتب والصحفي والقاصمؤسس وأول رئيس تحريرلمجلة «الفيصل» الثقافيةصاحب الزاوية النقديةالمشهورة قديماً «مسمار»..***من مكتبة خاله بـ«زهرة الشرق»نهل طفل «الابتدائية» وتشبعوانفتح على القراءة النهمةوقرأ كتب عظماء التاريخوحينعودته إلى عشقه «جازان»لاحق المعرفة والثقافة والفكرواستَّل قلمه مبارزاً الكتابةوكتب محطته الذهبية الممهدةومع بداية أخرى لحذاقة القلمعند بداية الستينات الميلاديةانتقل إلى العروس «جُدَّة»لتبدأ مرحلته الصحفية بـ«البلاد»..***بين لقب «أستاذ» أطلقه عليهالأديب الراحل «ابن خميس»ومهنة «صحفي» أحبها وعشقهاحضرت «الأناقة» لمعلم الأجيالوبين التحاق بثغور «الأدب» راشداًوالمهمات الصعبة شاباً ناضجاًنسج خيوط فن «الصحافة»وأعاد «النمط الجاحظي» لقصصهوبين الإبداع في فن «القَصْمَقَالة»وملاحمه الكتابية والأدبية التجديديةوالشكل الفني والمضمون الاجتماعيتحفَّز وكتب وأبدع وأتقن..***ذلك هو..الأديب الذي كتب صداهالكاتب المتنوع في إبداعاتهبين القصة والأدب والرحلاتوقضايا الإنسان والمجتمع والطفل.