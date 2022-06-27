دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «الرعاية خلال الأزمات».

جاء ذلك خلال استقباله مدير مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة العميد مناحي بن سعد السبيعي.

وخلال اللقاء نوه بالجهود التي تضطلع بها المديرية العامة لمكافحة المخدرات لمحاربة هذه الآفة التي تهدد المجتمعات، في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاعات الأمنية في المملكة، والتطور الذي شهدته منظومة المكافحة، مشيداً بنوعية البرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية ضمن مستهدفات الحرب على المخدرات.

من جهته، قدّم العميد السبيعي شرحًا عن الخطة المعدة التي تتضمن البرامج والأنشطة المصاحبة للفعاليات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، مثمناً دعم وتوجيهات أمير المدينة لجهود رجال مكافحة المخدرات.