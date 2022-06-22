أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، تعيين مشعل الجميح في منصب المدير التنفيذي للثروات الخاصة لسوق المملكة العربية السعودية، على أن يمارس مهامه من مكتب الرياض.

تعليقا على ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لانفستكورب السعودية ياسر باجسير: «يسعدنا أن نرحب بمشعل الذي يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاما في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. إن معرفته العميقة وفهمه لسوق المملكة العربية السعودية، التي تعد سوقا رئيسيا لانفستكورب، فضلا عن خبرته في إدارة الثروات، تجعله مثاليا للاضطلاع بهذا الدور. نعتقد أن التحول الاقتصادي في المملكة وتطور الشركات العائلية قد أوجدا فرصا لإنشاء شركات ذات قيمة أعلى وأوسع نطاقا تتطلب عمليات معقدة ومتطورة وقدرات إدارية معزّزة. بصفته المدير التنفيذي للثروات الخاصة، سيدعم مشعل أيضا توسيع قاعدة عملائنا في المملكة العربية السعودية».

منذ العام 2008، كانت انفستكورب إحدى أكثر شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة نشاطا في المملكة العربية السعودية، حيث ضخّت نحو 1.4 مليار دولار عبر 16 استثمارا في قطاعات متنوعة. ودعمت المجموعة عددا من الشركات العائلية الرائدة في مسيرتها نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول).

من جهته، أوضح مشعل الجميح: «يسرني الانضمام إلى انفستكورب في هذه المرحلة من مسيرة نموها وأتطلع إلى المساعدة في توسيع حضور الشركة في المملكة العربية السعودية التي تُعتبر سوقا مثيرا وديناميكيا مذهلا مع مجموعة واسعة من الفرص الناشئة من تنوع اقتصادها. وتملك انفستكورب فرصة ممتازة للاستفادة من هذا التحول، وأنا من جهتي سأركز على تنفيذ إستراتيجية تحقق النمو والقيمة لمساهمينا وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل فيها».

أطلقت إنفستكورب مؤخرا صندوق للاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع التركيز على أربعة قطاعات: المستهلكون، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، وخدمات الأعمال. كما دخلت الشركة في مشروع مشترك باسم «أبردين ستاندارد انفستكورب إنفراستراكتشر بارتنرز» Aberdeen Standard Investcorp Infrastructure Partners، بهدف المشاركة في التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية المستدامة.

قبل انضمامه لانفستكورب، شغل مشعل مناصب عليا في من بي أن بي باريبا و جي بي مورجان تشيس. و كان أحد مؤسسي شركة استشارات عقارية تجارية في بريطانيا.

يحمل الجميح البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، والماجستير في إدارة الأعمال، والتمويل، ونظم المعلومات الإدارية من جامعة كلارك في ماساتشوستس. كما تابع برنامج المديرين الشباب في «إنسياد» في فرنسا.