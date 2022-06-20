تفقد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك في إطار الجولات التفقدية لمدن الهيئة الملكية.

واطلع المهندس السالم خلال الجولة على عرض من الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية المهندس عبدالهادي الجهني، عن المدينة وخططها المستقبلية وعرض لمشاريع أرامكو السعودية وعرض آخر لمشروع البحر الأحمر، إلى جانب استعراض المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمثل وجهة للأعمال المستقبلية التي تسعى للإسهام في القيمة التنافسية للمدينة، فضلاً عن استعراض أهم المبادرات الاجتماعية.

وتجول رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عدد من المرافق والمباني داخل المدينة منها مشروع السكن المؤقت ومشروع محطة التناضح العكسي (RO) وهو أحد مشاريع البنية التحتية المهمة للمنطقة الصناعية، ومبنى الشؤون الفنية ومبنى الإطفاء.

وشملت الجولة ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الذي يُعد بوابة الاقتصاد والاستثمار للسوق العالمي مستمعًا إلى شرح عن إستراتيجية الميناء الصناعي وخدماته اللوجستية.