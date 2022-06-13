تستعد الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة في شركة «كدانة» الذراع التنفيذية للهيئة والمطور الرئيسي للمشاعر المقدسة لتدشين أول مشاريع التطوير في المشاعر المقدسة التي سيتم الاستفادة منها خلال موسم حج العام الحالي.وشملت تطوير ٤٤ مجمعاً سكنياً للحجاج في مشعر منى بمواصفات هندسية خاصة تواكب احتياجات الحجاج وتساهم في الرقي بالخدمات المقدمة لهم لمساعدتهم على تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة.وتضمنت أعمال التطوير تأهيل البنية التحتية، وشملت تأهيل وتطوير ١٠٠٠ مجمع لدورات المياه في مشعر منى، و١٠٠٠ مجمع في مشعري عرفات ومزدلفة، علاوة على إنشاء ٤٤ مطبخاً مركزياً بمواصفات هندسية جديدة لضمان تقديم خدمات الإعاشة.