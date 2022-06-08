بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في ضحايا الحريق الذي اندلع بمستودع للحاويات في جنوب شرق الجمهورية.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ اندلاع حريق بمستودع للحاويات في جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لفخامة رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، في ضحايا الحريق الذي اندلع بمستودع للحاويات في جنوب شرق الجمهورية.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ اندلاع حريق بمستودع للحاويات في جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».