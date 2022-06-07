‏أوضحت النيابة العامة أن كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويستغله كتأجيره أو تحويره أو السماح للآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه، يعتبر معتدياً على حق المؤلف.

وأضافت النيابة أن المؤلف هو أي شخص نشر المصنف منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريق من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا دل دليل على عكس ذلك، يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، يكون مؤلفات للمصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف مثل: مؤلف النص، واضع السيناريو، واضع الحوار، المخرج، الملحن.