أكد عضو مجلس الشورى «سابقا» الدكتور سعيد بن قاسم الخالدي المالكي لـ«عكاظ»، بأن تأسيس «الشركة السعودية للقهوة» يحسب لصندوق الاستثمارات العامة، خاصة وأن الجميع يعلم أن السعوديين يولون هذه المادة اهتماما خاصا كونها ترمز للأصالة والكرم العربي، وسيكون لإنشاء هذه الشركة اعتبارات كثيرة وعوامل مؤثرة على تنمية جانب مهم في اقتصادنا الوطني الذي يحمل القيمة والجودة العالمية، ومن خلال اهتمام صندوق الاستثمارات سيصل البن السعودي للعالمية وستنعكس آثاره الإيجابية على المزارع واستصلاح الأراضي في المحافظات الجبيلة، وستتحول سفوحها إلى مدرجات خضراء تكتسي بمنتج البن الخولاني ذي الجودة الرفيعة وسيحظى تسويق البن السعودي باهتمام خاص من دعاية وتسويق كونها تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهتم بتطوير الإنتاج الزراعي بمختلف أنواعه وتحويل الأراضي إلى مسطحات خضراء.