أثار تعميم متداول يحمل اسم مكتب مدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، امتعاضا واستياء كبيرين واستغرابا بين المغردين السعوديين، بعد أن تضمن إعلانا يتضمن رغبة «الجانب السعودي» -حسب التعميم- التعاقد مع 207 من الفنيين والأخصائيين البيطريين من حملة الماجستير والدكتوراه من المصريين.

بطالة السعوديين

التعميم الذي أشار إلى تلقي الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية برقية من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أشعل موجة سخط كبيرة بين أوساط الكثير من المغردين السعوديين الذين وقفوا وقفة واحدة معبرين عن استيائهم من موقف الوزارة الذي تجاهل وجود عاطلين سعوديين مؤهلين بحسب ما تفاعل معه المغردون.

«البيئة» لطبيب سعودي: نعلن الوظائف بشكل دوري

وجاء انتشار التعميم كالنار في الهشيم، بعد أن أرفقه مغرد مصري عبر حسابه في «تويتر»، لتنهال عليه الردود التي أشعلت موقع «تويتر» على مدى اليومين الماضيين، إذ كان من أبرز الردود على التغريدة، تعليق الطبيب البيطري السعودي عزام الصالحي بقوله: «يؤسفني أن أرى مثل هذا الخبر وأنا طبيب بيطري سعودي عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات، لكن الله كريم».

وتعقيبا عليه، علّق الحساب الرسمي للرد على المستفيدين من خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، على تغريدة الطبيب عزام بقوله: «عزيزنا الطبيب عزام، نحيطكم علماً بأن الوزارة تعلن عن وظائف الأطباء البيطرين (للسعوديين) بشكل دوري على موقعها الإلكتروني وكان آخرها بتاريخ 1443/3/15، كما نحيطكم بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن وظائف جديدة»، مختتمة التغريدة بأمنياتها بدوام التوفيق، كاشفة الشروط والضوابط المطلوبة وآلية التقديم على الوظائف عبر الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%2022.aspx

ويقود الرابط إلى صفحة الإعلان في وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن الشواغر الوظيفية للأطباء البيطريين السعوديين وشروط التوظيف والأفرع ذات الاحتياج الوظيفي. مما يكشف أن عروض التوظيف الرسمية لم تتجاوز 13 طبيبا بيطريا و18 مساعد طبيب بيطري من حملة البكالوريوس السعوديين بمجموع 31 شاغرا من أصل 43 وظيفة مطروحة في الموقع.

السعوديون: أعطونا مزايا الأجانب

وقارن المغردون حجم الفرص المطلوب شغرها بكوادر مصرية بحجم الفرص المتاحة للسعوديين، متسائلين عن دافع الوزارة لاتخاذ هذه الخطوة، في إشارة إلى أن موقف الوزارة لم يختلف عن موقف القطاع الخاص في عدم مراعاة انتشار البطالة بين السعوديين والسعوديات والبحث عن العمالة بأجور منخفضة -بحسب وصفهم-.

وفيما توقع المغردون أن تعمد الوزارة إلى تفنيد الإعلان المتضمن اسمها ونفي طلب التوظيف بمزايا ورواتب مفصلة لترغيب الأطباء الأجانب بالتقدم للشواغر، لكن تفاعلها قاد المغردين إلى تأكدهم من التعميم المسرب، مبدين استغرابهم من إعلان فرص حكومية متضمنة الرواتب والمزايا لترغيب الأجانب، في حين امتعض بعضهم من المزايا التي لم يحصل عليها متعاقدون سعوديون مع الوزارة منذ خمس سنوات.