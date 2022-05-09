أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ظهر أمس (الأحد) في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد، وقد قرر الفريق الطبي بقاءه -يحفظه الله- في المستشفى لبعض الوقت للراحة.وكان الديوان الملكي قد أصدر بياناً جاء فيه أن خادم الحرمين الشريفين دخل مساء السبت 6 شوال 1443هـ الموافق 7 مايو 2022 مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة؛ لإجراء بعض الفحوصات الطبية. واختتم البيان بالدعاء لله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمتّعه بالصحة والعافية.