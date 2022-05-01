تعتزم جهات الاختصاص تغليظ عقوبة مخالفات الأوزان والأبعاد على الشاحنات والناقلات للمحافظة على الطرق، بإضافة عقوبة مخالفة الهروب من محطات الوزن، وتفعيل مخالفة الأوزان على المحاور بتعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور التي تنص على أنه يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وتحدد اللائحة الغرامات للوزن الزائد للإجمالي من 200 - 2000 كيلوغرام تقدر المخالفة بـ200 لكل 100 كيلوغرام، ومن 2100- 5 آلاف كيلوغرام تقدر المخالفة بـ300 لكل 100 كيلوغرام ومن 5100- 7 آلاف كيلوغرام تقدر المخالفة بـ400 لكل 100 كيلوغرام. ومن 7100- 10 آلاف كيلوغرام تقدر المخالفة بـ500 لكل 100 كيلوغرام، وأكثر من 10100 كيلوغرام تقدر المخالفة بـ800 لكل 100 كيلوغرام.وطبقاً للائحة يعاقب كل من يتجاوز وزن أي من المحاور بـ(200) كغم بغرامة مالية قدرها (2000) ريال لكل محور، ويعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لمركبات النقل بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.ويعاقب من يخالف أبعاد الحمولة على مركبات النقل عند تكرار المخالفات خلال الرحلة الواحدة للشاحنة بمضاعفة الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز (100.000) ريال.كما يعاقب من يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية قدرها (5000) ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.وتمنع مركبة النقل من محطات قياس الأوزان من مواصلة السير على الطرق في حال تجاوز مقدار الوزن المخالف (2500) كغم أو تجاوز مقدار الوزن المخالف للمحور (500) كغم مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامة المالية على المخالفة المرتكبة.تتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة لمنع المركبات المخالفة للأوزان أو الأبعاد المعتمدة من مواصلة سيرها، عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق وتتحمل الجهة الناقلة المسؤولية الكاملة عن مركبة النقل وحمولتها في حال منعها من السير على الطرق لمخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً، وكذلك عدم بقاء المركبة في محطات الوزن أو على الطرق.ويسمح لمركبات النقل بمواصلة السير على الطرق في حال كانت مخالفتها للأوزان أو الأبعاد المقررة نظاماً تستوجب منعها من ذلك؛ إذا وجد تصريح من الجهة المعنية أو تم إزالة المخالفة التي تسببت في المنع. وتوضع علامات إرشادية بارزة على مسافة كافية لا تقل عن 3 علامات قبل محطات قياس الأوزان والأبعاد الثابتة والمتحركة وما في حكمها لتنبيه السائقين بذلك.وتشتمل وسيلة ضبط المخالفة على البيانات الأساسية للمخالفة وتتضمن رقم لوحة المركبة، ونوع تسجيلها، ومسمى المخالفة، ومكان ارتكابها، وتاريخ وقوعها، وبيانات المخالف، ورقم المحور في حال تعلقت المخالفة به على أن تكون وسيلة ضبط المخالفة مثبتة لها بشكل واضح.