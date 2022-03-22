شددت الهيئة العامة للنقل، على ضرورة التزام المنشآت والأفراد الممارسين لنشاط نقل الطلاب والطالبات بتطبيق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي واستيفاء المتطلبات والشروط الفنية المحددة للمركبات المستخدمة في النقل والحصول على ترخيص معتمد؛ بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة، ويخلق بيئة مناسبة للاستثمار، وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

وأوضحت الهيئة، أن اللائحة المنظمة حددت 3 أنواع للمركبات التي يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي، وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا تزيد على 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها على 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها على 15 راكباً، ولكل نوع من المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد، كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط دون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.