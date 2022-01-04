باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 5518 جولة رقابية، خلال شهر جمادى الأولى 1443، وتم التحقيق مع 641 شخصا، وإيقاف 233 متهما، منهم من أطلق سراحة بالكفالة الضامنة.

والمتهمون الذين تم إيقافهم ينتسبون لعدة جهات، هي: وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتم إيقافهم بتهم جرائم الفساد المالي والإداري: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة، التزوير.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الوسائل التالية: الهاتف المجاني: 980، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.