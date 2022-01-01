أغلقت أمانة حفر الباطن ممثلة في بلدية جنوب حفر الباطن الفرعية «كوفي شوب» لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التقيد بالتعليمات لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالأمانة سعود الصقري لـ«عكاظ» أن فرق الرقابة تمكنت خلال جولاتها الميدانية من ضبط «كوفي شوب» خالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة، وتم تطبيق العقوبة في حق الكوفي المخالف وإغلاقة، مشيرا إلى أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا.