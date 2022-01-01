أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/5/19 الموافق 2021/12/23، حتى 1443/5/25 الموافق 2021/12/29، عن ضبط 14,227 مخالفاً، منهم 7301 مخالف لنظام الإقامة، و5300 مخالف لنظام أمن الحدود، و1626 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 120 شخصاً، 51% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و4% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 24 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط 11 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 93,413 وافداً مخالفاً، منهم 84,026 رجلاً، و9387 امرأة، فيما تمت إحالة 82,636 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2254 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8029 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.