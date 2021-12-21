دشن أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، المعرض التثقيفي لاستراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم» لطلاب وطالبات المنطقة، المُعد بالمركز العلمي التابع للإدارة العامة للتعليم، واطلع على ورش العمل المصاحبة الخاصة بالطلاب والطالبات التي تجسد أبرز محاور الاستراتيجية، واستمع إلى شرح عن محتويات المعرض وأهدافه.

ويهدف المعرض إلى نشر ثقافة الاستراتيجية وتعريف المجتمع التعليمي بها، عبر عدد من الأجنحة التي تُبيّن أبرز محاور ومستهدفات الاستراتيجية، فيما يحتضن المعرض أماكن مخصصة لورش عمل فنية للطلاب والطالبات، وشاشات عرض يتم من خلالها استعراض الاستراتيجية والمواد الإعلامية المعتمدة والعروض التفاعلية للبرامج والفعاليات.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أنه سيتم تنظيم زيارات للطلاب والطالبات من جميع المراحل الدراسية وفق خطة زمنية تنفذ خلال العام الدراسي، إضافة إلى إقامة ورش عمل فنية وتثقيفية، وإقامة معارض للمدارس خلال العام الدراسي وتنفيذ دورات ولقاءات وندوات وبرامج وفعاليات ضمن خطة فريق دعم استراتيجية تطوير المنطقة تنفذ خلال العام الدراسي.

عقب ذلك كرّم أمير منطقة عسير، مديري التعليم والجهات الحكومية المشاركة في مشروع «كيف نجعل العام الدراسي ناجحاً»، وعقد اجتماعاً بمديري التعليم في الإدارات التعليمية بالمنطقة، لبحث سير المشاريع التعليمية والبرامج الوزارية الأخرى ومن أبرزها مشروعا الطفولة المبكرة ومسارات التعليم الثانوي.