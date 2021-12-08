استقبل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الأربعاء)، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في إكسبو 2020 دبي، وذلك خلال الزيارة التي يجريها ولي العهد لدولة الإمارات.

وبحث الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن راشد، خلال اللقاء، سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في إطار المصير الواحد والرؤى المشتركة، كما استعرضا تعزيز التعاون الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية، والتنسيق بين السعودية والإمارات على مختلف الصعد.

وأعرب ولي العهد خلال اللقاء عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من إكسبو 2020 دبي، وتكامل الجهود الوطنية لإخراج الحدث العالمي على أعلى مستوى من التنظيم.



كما زار الأمير محمد بن سلمان الجناح السعودي في معرض إكسبو دبي 2020.

وغرد الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030 باذن الله وبجهود الأمير محمد»، مضيفا: «أكدت للأمير محمد أننا نتطلع أيضاً لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكارا ومشاريع جديدة وعظيمة».