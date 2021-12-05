بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها.

وقام بتسليم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، لأمير دولة الكويت، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته حمل نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي دوام التطور والنماء.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.