كشفت جمعية حماية المستهلك، الحالة التي يستحق فيها المسافر إعادة قيمة التذكرة مع منحه تعويضا يعادل 100% من قيمتها، عند إلغاء الرحلة الجوية.

ووفقا للدليل الشامل لحقوق المستهلك، أوضحت الجمعية أنه -في غير حالات القوة القاهرة- لا يجوز للناقل الجوي إلغاء الرحلات المنتظمة، ويلتزم بإبلاغ العميل بإلغاء الرحلة قبل موعد إقلاعها.

وأوضحت «حماية المستهلك» أنه في حال إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلات الدولية أو الداخلية قبل 24 ساعة إلى 4 ساعات من الموعد واضطراره إلى الحجز على ناقل جوي آخر لعدم توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من الموعد الأصلي المحدد، فيستحق إعادة قيمة التذكرة وتعويضا يعادل 100 من تلك القيمة

وينص الدليل الشامل لحقوق المستهلك في ما يخص حقوقه عند إلغاء الرحلات من قبل الناقل الجوي على ما يلي:





التعويض في الرحلات الدولية

وأشارت إلى أنه في الرحلات الدولية، فإذا تم إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلة قبل 14 يوماً من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة للسفر, فيستحق المستهلك إعادة قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة له, وتعويضه بما يعادل 100% من قيمة خط السير غير المستخدم.

أما إذا تم إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلة من 14 يوماً إلى 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة للسفر فيُخيّر المستهلك بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة, أو فسخ التعاقد ويستحق بذلك إعادة قيمة التذكرة إضافة إلى تعويض يعادل 50% من تلك القيمة.

التعويض في الرحلات الداخلية

أما في ما يخص الرحلات الداخلية، فإذا تم إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلة قبل 7 أيام من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة, فيستحق المستهلك إعادة قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة له, وتعويضه بما يعادل 100% من قيمة خط السير غير المستخدم.

أما إذا تم إبلاغه بإلغاء الرحلة من 7 أيام إلى 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة للسفر فيُخيّر المستهلك بين إيجاد رحلة بديلة خلال أقل من 24 ساعة من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة, أو فسخ التعاقد ويستحق بذلك إعادة قيمة التذكرة إضافة إلى تعويض يعادل (50%) من تلك القيمة.

وإضافة إلى ذلك، إذا اضطر المستهلك (سواء في الرحلات الدولية أو الداخلية) للحجز على ناقل جوي آخر لعدم تمكن الناقل الأصلي من توفير رحلة بديلة خلال 6 ساعات من الموعد الأصلي المحدد للمغادرة، فيستحق في هذه الحالة إعادة قيمة التذكرة، وتعويضاً يعادل 100% من تلك القيمة، دون الإخلال بحق المستهلك في الرعاية والمساندة المشار إلها سابقاً.

وفي حال اختيار المستهلك رحلة بديلة بعد إبلاغه من الناقل الجوي من 14 يوماً إلى 24 ساعة للرحلات الدولية, ومن 7 أيام إلى 24 ساعة للرحلات الداخلية وترتب على ذلك تمديد إقامة المستهلك في الفندق لمدة إضافية حتى موعد الرحلة البديلة فإن المستهلك يستحق تكاليف الإقامة الفندفية والوجبات والمواصلات من وإلى المطار عن المدة الإضافية حتى موعد السفر الجديد، إضافة إلى الرعاية والمساندة له.

ويستحق المستهلك في حال إلغاء الرحلة أثناء وجوده في المطار ما يلي:

• إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى لذات الناقل الجوي أو على ناقل جوي آخر على أي درجة يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة.

• إذا كانت الرحلة البديلة على ذات الناقل الجوي أو على ناقل جوي آخر على درجة إركاب أدنى، يلتزم الناقل الجوي المتعاقد بإعادة فرق قيمة الدرجة وفق أقل سعر على الدرجة التي تم تخفيض درجة الإركاب عليها، إضافة إلى تعويض العميل بما يعال 50% من تلك القيمة.