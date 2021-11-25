أعلنت وزارة التعليم انتهاء كل عمليات رصد نتائج الطلبة في الاختبارات وتدقيقها للصفوف والمراحل الدراسية كافة ورفعها على نظام نور لإصدار الشهادات، وذلك بعد أن أدى الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها الوزارة، بمتابعة إداراتها ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات.

إذ اختتمت «التعليم» اليوم (الخميس) الفصل الدراسي الأول لعام 1443 بنجاح وتطبيق شامل لخطط العودة الآمنة للمدارس بعد عام ونصف العام من الدراسة «عن بعد» بسبب جائحة كورونا.

وحققت وزارة التعليم بالتكامل مع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات منظومة تعليمية لإكمال مسيرة التعليم دون انقطاع، وصولاً إلى الشراكة المجتمعية الوثيقة مع الأسر وأولياء الأمور.

وانتظمت العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول وفق التقويم الدراسي الجديد الذي اعتُمِد مع انطلاق العام الدراسي الحالي، حيث كثفت الوزارة جهودها قبل بداية العام الدراسي بمتابعة إدارات التعليم في توفير الإمكانات والحاجات كافة، والتأكد من جاهزية المباني المدرسية، وذلك بشراكة وتعاون مثمر من كل عناصر المجتمع التعليمي في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، من الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية والمشرفين والموجهين ومديري المدارس، مع الالتزام بتطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية).