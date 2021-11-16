أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مدينة جيزان، بحق خالد علي مهدي السودي (يمني الجنسية) لإقدامه على قتل فلاح بن جبران ابن عبدالله القحطاني (سعودي الجنسية) وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

ووفقا للبيان، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بالإدارة العامة للسجن «الإيواء» بمنطقة جازان.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذّرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.