استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم وفداً من أعضاء مجلس الشورى مكوناً من كافة لجانه المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، والذي يزور المدينة المنورة تجسيداً للأدوار المهمة التي يقوم بها مجلس الشورى.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة الدور الأساسي والمهم لمجلس الشورى في المملكة، وما يضمه من كوادر وخبرات على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، مُرحباً بأعضاء المجلس ورؤساء اللجان في المدينة المنورة، راجياً من الله تعالى أن تُحقق هذه الزيارة المزيد من التكامل والتنسيق لتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته، قدم عضو المجلس رئيس الوفد شكره لأمير المنطقة على ما وجده وفد مجلس الشورى من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بما شهدته المدينة المنورة من تنمية وتطور وازدهار، ومؤكداً أهمية الزيارات والاجتماعات التي عقدها الوفد خلال الزيارة، للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، انطلاقاً من دور مجلس الشورى الرقابي، وحرص أعضائه على ملامسة جميع ما يقدم على أرض الواقع من مختلف الجهات.

وأكد الدكتور محمد الجرباء أن الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين في المنطقة قدمت تصوراً إيجابياً عن حجم الأعمال والمشاريع المنجزة التي تثلج الصدر، مُشيراً إلى أنه قد كان للمتابعة الواضحة والمستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأثر الإيجابي في هذه الإنجازات الملحوظة التي تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

ويضم وفد المجلس في زيارته لمنطقة المدينة المنورة عدداً من أعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس المتخصصة وهم المهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور ياسر حافظ، والأستاذ أسامة الخياري، واللواء الركن محمد العجاجي، والدكتور هاني خاشقجي، والدكتور مصلح الحارثي، والدكتور فيصل طميحي، والدكتور فهد الطياش، والأستاذ يزيد التويجري، والدكتورة نجوى الغامدي، والدكتور هتان تمراز، والأستاذ محمد الحميضي، والدكتور عطية العطوي، والمهندس محمد العلي.