تفقد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس المحمية الملكية، إذ جرى إطلاق ما يقارب 70 من ظباء الريم، و 20 من المها العربي (الوضيحي).وأوضح وزير الداخلية أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية في بيئتها الطبيعية.ويأتي إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية، استمراراً لجهود المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي، في إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، ولما لها من دور كبير في النظام البيئي، كما أنها تمثل جزءاً من التراث الحضاري والتراث الطبيعي للمملكة وتسهم في إعادة التوازن البيئي.