تداول مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) تقرير لجنة الثقافة والرياضة بشأن وزارة الرياضة وطالبت اللجنة الوزارة، بتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها والإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، وتحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة، ودراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية.وطالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري، وزارة الرياضة، بضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما أكد سعد العتيبي، أهمية قيام الوزارة برفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة، وجعل ممارستها نمط حياة. ورأت الدكتورة عائشة زكري، ضرورة استحداث خدمة في تطبيق توكلنا أو تطبيق صحتي تحدد الأنشطة الرياضية المسموح بها للفرد من واقع السجل الطبي.فيما طالب الدكتور ناصر طيران، وزارة الرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات التعليمية والتدريبية للعمل على استحداث برامج علمية رياضية وتطوير ومراجعة البرامج الحالية ومخرجاتها بما يوائم حاجات ومتطلبات سوق العمل. من جانبه دعا الدكتور صالح الشمراني، الوزارة للعمل مع الجهات ذات العلاقة ومنها التعليم ووزارة الإعلام لتعزيز المواطنة والانتماء والروح الرياضية، والتأكيد على أن الرياضة رسالة محبة وتسامح وسلام، بمبادرات وبرامج لمحاربة ظاهرة التعصب ونبذه سواء في الملاعب أو البرامج الرياضية.وطالبت الدكتورة عائشة عريشي، الوزارة بالاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية في جميع مناطق المملكة بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى، ودعم هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية. في حين أكد الدكتور سلطان آل فارح، على الوزارة أهمية العمل على تقديم نقل تلفزيوني للمنافسات الرياضية، وتقديم خدمة يستحقها المشاهد، مطالباً بأهمية توضيح أكثر شمولية لإيرادات الهيئة واستثماراتها.طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة بتطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهةٍ أخرى ورفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات لكلٍّ من العاملين المسؤولين عن المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي وتطوير مهاراتهم؛ لتمكينهم من اكتشاف الدلائل على وجود إخلال بالمنافسة العادلة.ودعا المجلس الهيئة إلى إعداد دراسة للتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة وحوكمة أعمالها الرقابية، بما يضمن عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للمحافظة على البيئة التنافسية.وافق المجلس على قرارٍ تضمن مطالبة مؤسسة البريد، بتحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها، وتحقيق مقومات خصخصتها ومراجعة شراكاتها المؤسسية والالتزام بتحقيق أهداف تلك الشراكات، والاستفادة من العنوان الوطني بما يعزز سهولة توصيل البعائث وخدمات الميل الأخير، والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة لسرعة الربط والتكامل الإلكتروني بهدف التوسع بخدمة العنوان الوطني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس أسامة الربيعة، تبنّت اللجنة مضمونها.ناقش مجلس الشورى، تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة حول مؤسسة التحلية. وطالب اللواء علي آل الشيخ، المؤسسة بالتأكيد على عملائها، بمعالجة التسربات ورفع مستوى الموثوقية وضمان الجاهزية وتشكيل فرق عمل مشتركة لاختبار الشبكات ومحطات الضخ، ومواقع الخزن الاستراتيجي والخدمي.فيما اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، في مداخلته وضع خطة تشغيلية مبنية على خطة المؤسسة الاستراتيجية ومدعمة بمؤشرات أداء شاملة وواضحة وقابلة للقياس والاستدامة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة العمل في المؤسسة وتطوير آلياتها، وتقييم مستوى الأداء فيها وحوكمتها، فيما دعا الدكتور حسن آل مصلوم، إلى التوسع والتنويع في استخدام الطاقة البديلة كالطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها لتحلية المياه مما يضمن التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.