باشرت أربع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض أمس (الخميس) حادث تصادم نتج عنه 7 إصابات.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن بوقوع حادث تصادم متعدد الإصابات بحي النفل بمخرج 5 شمال الرياض، وتم توجيه 4 فرق إسعافية، ووجود القيادة الميدانية بالموقع، وبعد فرز الإصابات تبين وجود 7 إصابات ما بين متوسطة وخطيرة، حيث عولجت حالتان في الموقع وتم نقل خمس حالات عبر الفرق الإسعافية لمستشفيين لتلقي العلاج.

وشدد الجلاجل على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث، وفسح المجال أم المسعفين، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي تتم مباشرتها.