استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة، اليوم (الثلاثاء)، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة، تهدف إلى توثيق إطار عام للتعاون والتفاهم بين الطرفين؛ لتحقيق الغايات والأهداف المشتركة في مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.