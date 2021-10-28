أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إليزابيث تروس، وجرى خلاله، استعراض العلاقات السعودية البريطانية المتينة والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات كافة، وناقش الجانبان الجهود السعودية البريطانية في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.