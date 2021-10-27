نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة عددا من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية في نطاقها الإشرافي للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية أغلقت 10 منشآت مخالفة للاشتراطات البلدية وتمت مُصادرة وإتلاف ما يقارب من 10 أطنان مواد غذائية وخضروات فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى إتلاف طنين من المفروشات والأخشاب والصحون معروضة من قبل الباعة الجائلين في حي الكدوة وإتلافها فوراً في الموقع.

وفي موقع آخر صادرت أمانة العاصمة المقدسة 3 أطنان من المنظفات والأدوات المدرسية المستخدمة وأكثر من طنين من الخضروات المشكلة والمعلبات منتهية الصلاحية حيث جرى إتلافها جميعاً في نفس الموقع.