تنطلق اليوم (الثلاثاء) النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، والتي ستعقد في الرياض حتى 28 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية»، وستجمع أكثر من 2000 بعثة و5 آلاف مشارك بسبب المحدوديات والقيود التي تفرضها جائحة كورونا على العالم.

وسيجمع هذا الحدث القادة والخبراء والمستثمرين والمبتكرين وأبرز الشخصيات الإعلامية من جميع أنحاء العالم، وسيستكشف الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى تحقيقها، إذ تعد المبادرة منصة عالمية فاعلة في تعزيز التعاون والتآزر الدولي لأجل إحداث التأثير المنشود في مستقبل الإنسانية.

والنسخة الحالية للمبادرة التي ستعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة، والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر، خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

ونجحت المبادرة في نسخها السابقة، في بناء صفقات بين المستثمرين تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار في 2019، وسط توقعات بتحقيق أرقام أكبر في النسخة الحالية، إذ تخطط مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعولمة دورها، بافتتاح فروع في أمريكا وآسيا بهدف نقل تأثيرها في كل أرجاء العالم.