أصدر أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي في أول قرارات التغيير ٣٥ قراراً جديداً بتكليف عدد من القياديين الجدد في الإدارات والوكالات والبلديات الفرعية التابعة لها. وقال إن القيادات الجديدة ستسهم في نجاح عملية التغيير والتطوير التي تشهدها الأمانة لتحقيق التطلعات. ووصفت المصادر التنقلات بأنها الأعلى وشملت وكالة المشاريع، وكالة الخدمات، إدارة الرقابة، إدارة التشغيل والصيانة، المرافق، مشاريع الإنارة، إدارة الدراسات والتصاميم، إدارة الصيانة والمرافق، صيانة الطرق، تصريف السيول، إدارة الطرق، إدارة حماية البيئة، معالجة التشوّه البصري، إدارة المختبرات، إدارة المرادم والنفايات، مراقبة النظافة، صحة البيئة، التراخيص، تشغيل الحدائق، إدارة المشتل، و١٠ بلديات فرعية، كما شملت المستشارين في مكتبه الخاص.يذكر أنه قبل أسبوعين صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتعيين الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي أمينًا لمحافظة الطائف.وأكد القثامي أن هذه المسؤولية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المحافظة وسكانها في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة للقطاع البلدي الذي يعد من أهم القطاعات الخدمية للتيسير على الاهالي وراحتهم.