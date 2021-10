أعلنت إنتغرال، الشركة الرائدة في مجال الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إطلاقها خلال شهر أكتوبر 2021 مجموعة جديدة من الأفلام والمسلسلات العربية والغربية على منصتها «جوّي TV»، تناسب تفضيلات المشاهدين في المنطقة كافة.

ومن أبرز العناوين الجديدة لشهر أكتوبر فيلم الحركة الجديد «Infinite» الذي ستنقله منصة «جوّي TV» عبر Starz Play مباشرة من دور السينما. ويحكي الفيلم قصة النجم السينمائي الأعلى تقييماً الممثل مارك والبرغ الذي يكتشف أن هلوساته هي في الواقع رؤى من حياة سابقة.

كما ستبث المنصة الفيلم البوليسي «الشبح» الذي تدور أحداثه حول شاب فاقد الذاكرة يتهم زوراً في قضية قتل، فيتنكر في 4 شخصيات لإثبات براءته والبحث عن القاتل الحقيقي. وبعد أن بدأت الشرطة بمطاردته لإلقاء القبض عليه، تقع فتاة جميلة في غرامه وتقف بجواره حتى يستطيع إثبات براءته.

علاوة على ذلك، ستنقل المنصة أفلاماً عديدة من مقدمي فيديو المعاملات عند الطلب (TVOD) وهي: Malignant _ _ Space Jam: A New Legacy_ Night of the Animated Dead The Many Saints of Newark_The Suicide Squad_ من وارنر، ومن بارامونت Paw Patrol: The Movie و Snake Eyes: G.I.Joe Origin.

وستنقل من مقدمي خدمة اشتراك فيديو عند الطلب (SVOD) مجموعة من الأفلام خلال شهر أكتوبر بما فيها «قلب أمه» و«شيخ جاكسون» من وايد خليجي. كذلك ستقدم مجموعة من المسلسلات من starzplay وهي: الموسم الأول من chuncky والموسم الثاني من Walker، إضافة إلى مسلسل scream Queens من فوكس.

وفيما يعود للمسلسلات التلفزيونية الواقعية والأفلام الوثائقية التي تقدمها discovery+، ستنقل «جوّي TV» خلال أكتوبر الموسم 12 من «Gold Rush»، و«Jack and Kelly Osbourne: Night of Terror»، و«Getaway Driver With Michelle Rodriguez»، والفيلم الوثائقي «Introducing: Selma Blair». كما ستعرض «ديسكفري+» سلسلة من خمسة أجزاء بعنوان «The Earthshot Prize: Repairing our Planet»، تسلط من خلالها الضوء على أهم جائزة بيئية عالمية مرموقة في التاريخ، والتي تم إطلاقها من قبل الأمير ويليام والمؤسسة الملكية في أكتوبر 2020. ولأنها من المنصات الرقمية المميزة في المملكة العربية السعودية والمنطقة تقدم «جوّي TV» برامج منوعة تناسب العائلات التي تبحث عن تجربة ترفيهية مميزة وفريدة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر منصة «جوّي TV» لجمهورها عروضاً ترفيهية يستطيعون مشاهدتها من خلال الجوّال والأجهزة الذكية والعديد من أجهزة التلفاز الذكي. كما توفر تجربة سلسة وسهلة للمستخدم الذي يستطيع الوصول إلى المحتوى، في أي وقت ومن أي مكان، والاستمتاع بمحتوى تم اختياره بعناية ودقة، ويتميز بتقنيات رقمية عالية تثري تجاربه وتقدم الأفضل في عالم الترفيه الرقمي.