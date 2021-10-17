اختتم مستشفى الصحة النفسية بالطائف فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع.. لنجعل هذا الشعار واقعاً». وقال مدير المستشفى الدكتور فريد المالكي إن المستشفى نفذ مجموعة فعاليات خلال الأسبوع بهذه المناسبة تمثلت في عيادات للاستشارات والدعم النفسي بالمستشفيات الطرفية استهدفت أكثر من 150 مستفيدا، كما قدم المستشفى محاضرات توعوية استهدفت 65 نزيلا بدار الملاحظة الاجتماعية وكذلك طلاب المدارس كان عدد المستفيدين منها 210 طلاب، واختتمت الفعاليات بمعرض توعوي استهدف نحو 2000 مستفيد من زوار تيرا مول، واستمر المعرض لمدة يومين ابتداء من الجمعة 15/10/2021 شاركت فيه الأقسام المعنية بالمستشفى. وذكر المالكي أن الغرض من هذه الفعاليات هو تعزيز الصحة النفسية وزيادة الوعي بالأمراض النفسية لدى المجتمع وذلك تماشياً مع تطلعات وزارة الصحة ورؤية مملكتنا الحبيبة.