أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن الوضع الصحي في ما يخص منحنى جائحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في السعودية مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم.

وتقدم وزير الصجة بالشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على متابعتهما واهتمامهما بصحة الجميع منذ بداية الجائحة.

وقال الربيعة عبر حسابه في «تويتر»: «أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى» داعيا الله أن يحفظ الجميع.

ويأتي ذلك بعد ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية (اقرأ الخبر في «عكاظ» من هنا) بأنه تقرر تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين، وإلغاء التباعد، والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد بالعدد، وذلك اعتبارا من الأحد القادم 17 أكتوبر 2021.