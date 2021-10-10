أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 59 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 41 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 547,591 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 139 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 536,626 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8745 حالة وفاة.