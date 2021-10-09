أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/2/23 الموافق 2021/9/30 حتى 1443/2/29 الموافق 2021/10/6 ضبط 16,151 مخالفاً، منهم 6970 مخالفاً لنظام الإقامة، و7193 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1988 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 221 شخصاً، 44% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 26 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، في حين تم ضبط 13 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85,110 وافدين مخالفين، منهم 76,181 رجلاً، و8929 امرأة، فيما تمت إحالة 69,795 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2910 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9281 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.