أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة دون طيار (مفخخة)، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيانها، أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، مجددةً تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وأشارت الى أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.كما أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة (مفخخة).وأكد أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.وجدد الدكتور العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات التي تتخذها المملكة كافة للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل مليشيا الحوثي الموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.