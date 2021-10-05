في إنجاز جديد، حقق قسم التمريض في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مؤسسة عامة بجدة اعتماد (برنامج الممارسة الانتقالي)، وذلك من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض (ANCC)، الذي بدأ أولى خطواته في عام 2019 في مؤتمر التمريض، الذي أقيم في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم فيه مراجعة الوثائق والأبحاث المقدمة من فريق تطوير التمريض السعودي في تخصصي جدة، الذي يخدم 16 تخصصاً سريرياً مختلفاً.

يذكر أن برنامج اعتماد الممارسة الانتقالي الذي أسسه مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض لتمكين الممرضين الانتقال إلى برنامج الممارسة السريرية ويتطلب الحصول على مراجعة العديد من المعايير العالمية، بالإضافة إلى توفر العديد من الأدلة التي تدعم البحث لدى لجنة الاعتماد الأمريكي للحصول على هذه الجائزة العالمية المميزة.

إن الحصول على شهادة هذا البرنامج يعني أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة أول مستشفى خارج أمريكا يحصل على شهادة اعتماد برنامج اعتماد الممارس الانتقالي بامتياز، مما يمكن المستشفى من توفير رعاية عالية الجودة وآمنة لمرضاه من قبل الممرضين السعوديين.