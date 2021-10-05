أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً أمس، بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان إثر تعرضها للحالة المدارية «إعصار شاهين»، وما سببه من وفيات وما خلفه من أضرار.وعبر خادم الحرمين، خلال الاتصال، عن تعازيه وصادق المواساة، لجلالته ولأسر المتوفين ولشعب عمان الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الإعصار حتى يتم تجاوز آثاره.