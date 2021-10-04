أقامت السفارة السعودية في جمهورية إيرلندا حفلاً بمناسبة اليوم الوطني 91 بمقر الملحقية الثقافية لجميع المبتعثين والمبتعثات والمواطنين المقيمين، تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين نائل بن أحمد الجبير.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه عرض مرئي عن تاريخ وحضارة المملكة خلال العقود الماضية؛ وأكد السفير الجبير في كلمته أن الاحتفال بيوم وطننا الغالي تخليد ذكرى 91 عامًا لوحدة المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي وحد البلاد وأسس مملكة مبادئها المحبة والسلام والوئام.

فيما أبدت الملحق الثقافي في إيرلندا الدكتورة فهده بنت عبدالعزيز آل الشيخ سعادتها الغامرة أن المملكة منذ توحيدها ليومنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسعى جاهدة لمواكبة التجديد لرؤية تطلعيه ولمستقبل واعد، مفاخرة بملامحها المتجددة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، تجسيداً لرؤية السعودية 2030.

وقدم الأطفال عرضاً مسرحياً، وأهازيج وطنية استمتع بها الحضور، واستعرض عدد من المبتعثين مواهبهم بعزف مقطوعة وطنية أسهم فيها معاذ الكعي على آلة العود ومحمد الصالح على آلة الساكسفون، وفي نهاية الحفل تم تكريم فرق العمل المنظمة والمتطوعين في نادي الطلبة السعوديين في إيرلندا.