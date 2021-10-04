بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسلطان بروناي دار السلام، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان بروناي دار السلام الحاج حسن البلقيه، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسلطان بروناي دار السلام، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.