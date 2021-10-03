عقدت أمانة الطائف اليوم اجتماعا برئاسة أمينها الدكتور أحمد القثامي ووكلاء الأمانة ومديري الإدارات لاستعراض خطة الأمانة لموسم الأمطار 1443هـ ورفع درجة الجاهزية.

واستعرض الاجتماع المواقع الحرجة التي تشهد تجمع مياه الأمطار ووضع فرق العمل وتزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، ومناقشة جاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وتنظيف شبكات الأنفاق وجاهزية المضخات والمولدات والمضخات الاحتياطية. كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة الوقائية للشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والأنفاق، وتجهيز فريق العمليات بالبلديات الفرعية، ورفع درجة جاهزية كفاءة شبكات التصريف، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات والعبارات في كافة الطرق والشوارع في المحافظة.