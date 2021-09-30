شدّدت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.وأعلنت «الصحة» أمس (الأربعاء) إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 55 حالة مؤكدة، وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 224 حالة.وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547090 حالة، وعدد حالات التعافي 536125 حالة، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8713 حالة (رحمهم الله جميعاً).ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات كورونا.