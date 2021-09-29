أثبتت السعودية نجاحات خطواتها السياسية والاقتصادية، وهو ما شاهدناه على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، فقد أثبتت السعودية جهودها الواضحة ونظرتها الثاقبة في قيادة مفاوضات «أوبك بلس»، ما دفع أسعار نفط «برنت» لتلامس مستويات 80 دولارا خلال تداولاتها أمس (الثلاثاء) كأعلى مستوى في 3 أعوام.وانعكس هذا الارتفاع على سهم شركة أرامكو الذي اخترق مستويات 36 ريالا، كأعلى سعر في عام كامل ليرفع القيمة السوقية للشركة.وما يؤكد نجاح السعودية اقتصاديا وسياسيا، تأكيد وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد وبورز جلوبال» أن التصنيف الائتماني للاقتصادي السعودي المستقبلي مستقر، وانعكاس ارتفاع أسعار النفط الأخيرة إلى انتعاش نموها الاقتصادي، إضافة إلى تأكيدها أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأفضل بين نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه الأقل عرضة للخطر في البيئة الحالية.