أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إطلاق اختبارات تستهدف طلاب الصف الأول الثانوي، لقياس قدرات كل طالب وميوله وتوجهاته، وتحديد اتجاهات الطالب لمجال معين أو مجال آخر.

وقال وزير التعليم، إن برنامج تنمية القدرات البشرية يستهدف المواطن، وهو الركيزة الأساسية في البرنامج، ومحور اهتمام البرنامج وكل مبادراته منصبة لتطوير مواطن منافس عالميا بمهاراته وقدراته، ومعنى ذلك توجيهه في مرحلة عمرية متقدمة لما يواكب ميوله ويتناسب مع قدراته وإمكانياته.

وأضاف -في حديث إلى قناة العربية، على هامش مشاركته في الجلسة الحوارية عن برنامج تنمية القدرات البشرية أمس (الاثنين) بعنوان «مواطن منافس عالمياً»-: هناك منظومة ومبادرة بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم برنامج للتوجيه المهني والتخصصي وإتاحة الفرص والتوجيه لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل العمرية لإفادتهم بما يمكن أن يحدد اتجاهاتهم المستقبلية.