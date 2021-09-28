سيكون جاك سوليفان أرفع مسؤول أمريكي يزور المملكة خلال عهد إدارة بايدن، حيث أعلن البيت الأبيض أمس أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيقوم بجولة ستكون أولى محطاتها، وتتضمن أيضا الإمارات العربية المتحدة، ومصر.وأكدت مصادر أمريكية رسمية لـ«عكاظ» الأهمية التي تكتسبها زيارة سوليفان كونها الأولى لأرفع مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى جانب أن كبير مبعوثي الإدارة الأمريكية إلى اليمن سينضم إلى الوفد الذي يصل اليوم إلى نيوم، ما يشير إلى أن الأزمة اليمنية ستكون على جدول الأعمال، إضافة إلى إيران.وتابعت المصادر بالقول «إن زيارة سوليفان ستكون لمراجعة وتعزيز العلاقات بين الرياض وواشنطن التي كانت محتاجة لزيارة من هذا النوع الرفيع لتبادل وجهات النظر وإيجاد قواسم مشتركة حيال القضايا التي تهم البلدين خصوصا أن البلدين تربطهما شراكة استراتيجية متطورة». وقال مصدر دبلوماسي غربي في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية، إنه من المقرر أن يلتقي المسؤول الأمريكي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الى جانب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.وأُلغيت زيارة وزير الدفاع لويد أوستن التي كانت مقررة إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب «مشكلات تتعلق بالجدول الزمني»، وفقا لما أعلنته «البنتاغون».