احتفلت السفارة السعودية في بكين باليوم بذكرى الوطني الـ٩١ للمملكة العربية السعودية بحضور عدد من الشخصيات الصينية والسفراء العرب وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب المعتمدين لدى جمهورية الصين الشعبية.وكان في استقبال الضيوف القائم بالاعمال بالنيابة عبدالله بن مسير بن طوالة، والملحق العسكري السعودي في الصين بالنيابة محمد ابراهيم الصعب، والملحق الثقافي الدكتور أحمد علي الزهراني. ورفع القائم بالاعمال بالنيابة من خلال كلمته اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالذكرى الـ٩١ لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.وتحدث بن طوالة عن مسيرة التوحيد والبناء على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وأبنائه الملوك البررة من بعده والتطور الذي تشهده المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وفق رؤية ٢٠٣٠. وأشار في كلمته إلى جهود المملكة الاقليمية والدولية في التصدي لجائحة كورونا من تقديم دعم ومساعدات للدول ذات الحاجة الملحة للقاحات، كما تطرق في كلمته إلى مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الاوسط الاخضر.