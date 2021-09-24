ارتفعت الأعلام السعودية أمس في عواصم ومدن العالم قاطبة احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ91، ليجمع العالم بأسره أن السعودية ملأت الدنيا وشغلت الناس.

بالأمس توشحت أبراج دبي وسيؤول وجسور عمّان ودبلن باللون الأخضر تعبيرا عن مشاطرة الفرح لهذه البقعة الغالية من الأرض، وهناك في شوارع القاهرة وبيروت ارتفعت اللافتات التي خطها السكان للتعبير عن مشاركتهم السعودية فرحتها بيومها الوطني المجيد.

وعلى سيارات سكان الدوحة والمنامة وأبوظبي وضعت الصور التي تحمل علم المملكة العربية السعودية وأحاطت بصورتي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان في رسالة محبة إلى هذه البلاد التي تربعت في حنايا الصدور.

كما وثق عدد من مواطني الدول المختلفة احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني السعودية كالجاليات الباكستانية والإندونيسية والفلبينية، عرفانا منهم وتعبيرا عن مكانة هذه البلاد لديهم وكيف حظيت بمحبتهم وتقديرهم.

كل هذه المناظر التي شاهدناها في أرجاء المعمورة تعكس بلا شك محبة الناس للسعودية وتعطي انطباعا أكيدا عن المكانة التي تتربع بها في قلوب المسلمين والعرب خاصة والعالم عامة.