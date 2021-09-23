احتفل منسوبو ومنسوبات أمانة منطقة عسير، باليوم الوطني الـ91 للمملكة، وذلك في مقر الأمانة بأبها. ورفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الأمانة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بهذه المناسبة المباركة، مؤكداً مضي حكومتنا الرشيدة في تحقيق تطلعات الدولة وأهدافها، والاستمرار في دعم مسيرة التنمية والازدهار، بما في ذلك الدعم اللامحدود للارتقاء بالقطاع البلدي في المملكة، مشيراً إلى أن اليوم الوطني، مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً، وأننا ننتظرها كل عام كي نستلهم منها، دروس التضحية والإباء والعزة والشموخ.