تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأكد أمير الكويت رسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الكريمين، مشيداً بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات.

وسأل المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة، من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مشيدين بما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، داعيين الله جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من أخيه ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ودعا ولي عهد الكويت المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، من أخيه ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب ملك البحرين عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بهذه المناسبة الوطنية بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص بلاده الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب ولي عهد البحرين عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور وتقدم مستمر على المستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم والمشترك لترسيخ هذه العلاقات الطيبة بين البلدين إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، من أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من أخيه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

وأعرب الشيخ حمد العلي عن تمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على ولي العهد وشعب المملكة بالخير والبركات.