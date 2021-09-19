كشفت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، عبر «تويتر»، عن نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا (كوفيد-19) في مناطق المملكة، حتى تاريخ 19 سبتمبر 2021.

ووفقاً لإحصائية «الصحة»، تصدرت الباحة مناطق المملكة من حيث ارتفاع عدد المحصنين بجرعتين بنسبة 65.1%، تلتها الرياض بنسبة 64.8%، ثم المنطقة الشرقية 64.1%، وبعدها مكة المكرمة 57.6%.

وجاءت عسير بنسبة 54.9%، ثم القصيم 53.2%، وجازان 52.5%، ثم تبوك 51.5%، والمدينة المنورة 49.8%، وبعدها حائل 49.6%، تلتها الحدود الشمالية 48.9%، ونجران 46.5%، وجاءت الجوف في نهاية الترتيب 46.1%.